Lagoa promove as IV Jornadas de Enoturismo

O Município de Lagoa, irá organizar nos próximos dias 12 e 13 de dezembro, as IV jornadas de Enoturismo.

Esta iniciativa é uma organização conjunta do Município de Lagoa, da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e da Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP), e que conta com o apoio do Turismo do Algarve (ERTA) da Comissão Vitivinicola do Algarve (CVA) e da Associação Internacional para o Desenvolvimento e Promoção do Enoturismo a nível mundial (AENOTUR)

Os objetivos destas jornadas visam o reforçar da ligação do setor vinícola ao setor turístico, avaliar o contributo do enoturismo enquanto complemento da oferta turística, apresentar boas práticas e casos de sucesso a nível internacional, assim como debater as oportunidades para o setor envolvendo diversos atores.