O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, vai acolher a Gala da Paz no dia 6 de julho, pelas 19:00, para receber donativos que serão posteriormente entregues a refugiados ucranianos, anunciou a autarquia.

Esta gala conta com um espetáculo de dança nos estilos clássico e contemporâneo, com a participação dos bailarinos do Classical Academy of Ballet, que ganharam um prémio recentemente.

A entrada é gratuita mediante a contribuição monetária ou a entrega de bens.