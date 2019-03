Lagoa: Quase seis quilómetros para caminhar com o mar

Um percurso pedestre com 5,7 quilómetros que serpenteia as arribas que contornam a costa algarvia foi eleito o melhor destino para caminhadas da Europa. Segundo o líder do turismo algarvio, João Fernandes, este distinção mostra que “a beleza natural da região é reconhecida por milhares de turistas de todo o mundo”

O percurso dos Sete Vales Suspensos, no litoral do concelho de Lagoa, foi eleito “O Melhor Destino para Caminhadas da Europa”, num ranking promovido pela European Best Destinations, que contou com a votação de mais de 28 mil viajantes de 153 países.

Este percurso pedestre, inaugurado em 2014, que liga a Praia de Vale Centeanes à Praia da Marinha, ao longo de 5,7 quilómetros, destacou-se por ser “um verdadeiro tesouro de rara beleza”, ficando assim à frente de atrações turísticas naturais em países como a Noruega, Inglaterra, França ou Espanha…

