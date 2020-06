Lagoa reabre equipamentos e serviços culturais

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Lagoa já reabriu os equipamentos e serviços culturais do concelho, nomeadamente o Convento de S. José, a Biblioteca Municipal, a Galeria Manuela do Vale na Escola de Artes e o Arquivo Municipal, anunciou a autarquia.

A Biblioteca Municipal e o Convento de S. José estão agora de novo abertos ao público de segunda a sexta-feira, entre as 10:00 e as 13:00 e das 14:00 às 18:00, enquanto a Galeria Manuela Vale da Escola de Artes abre às 14:00 e encerra às 18:00.

Na biblioteca também vão reabrir as salas de leitura e multimédia, com o acesso aos computadores limitado a quatro pessoas em simultâneo, pelo período máximo de 30 minutos. O serviço de leitura presencial está também limitado a um máximo de oito utentes ao mesmo tempo, enquanto o serviço de empréstimo de livros deve ser, sempre que possível, previamente agendado, tal como os computadores, através do telefone 282 380 436 ou pelo correio eletrónico biblioteca@cm-lagoa.pt.

Já o Arquivo Municipal estará aberto para consultas, com marcação prévia, entre as 09:00 e as 12:30 e das 14:00 às 17:30, com o agendamento feito através do e-mail arquivo@cm-lagoa.pt ou pelo telefone 282 380 435.

Na Galeria Manuela Vale está patente a exposição “Naturae – Exposição de Ilustração da Natureza”, com o trabalho desenvolvido na Oficina de Ilustração da Natureza em grafite, pontilhismo, scratchboard, trama com esferográfica de ponta fina, lápis de cor, aguarela e poliéster.

No Centro Cultural do Convento de S. José está patente a exposição permanente que retrata a história do edifício fundado em 1710, cujas visitas guiadas devem ser agendadas pelo museu@cm-lagoa.pt ou pelo telefone 282 380 434.

O Auditório Carlos do Carmo vai continuar a receber a gravação dos espetáculos “A Nossa Gente, a Nossa Identidade”, encontrando-se encerrado ao público durante o verão devido a obras.

Estes equipamentos e serviços de cultura estavam encerrados devido à pandemia de COVID-19 e têm agora novas regras impostas pela Direção-Geral de Saúde.