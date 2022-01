Lagoa recebe concerto da Orquestra de Sopros do Algarve 

O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, vai ser palco de um concerto da Orquestra de Sopros do Algarve com a participação de Sofia Escobar, no dia 5 de fevereiro pelas 19:00, anunciou a autarquia.

A Orquestra de Sopros do Algarve vai atuar em Lagoa, dirigida pelo maestro João Rocha, vai interpretar a Sinfonia nº 2 “Mare Nostrum”, de Jorge Salgueiro, uma obra de inspiração à epopeia dos navegadores portugueses de 1500.

Os bilhetes têm um custo de 10 euros e podem ser adquiridos na Ticketline, Fnac, Worten, Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa e nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo.

Quem possuir passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021 terá 20% de desconto no valor do bilhete.