Lagoa recebe concerto de jazz no feminino

O Auditório Carlos do Camo, em Lagoa, vai receber no dia 29 de janeiro pelas 21:30 o espetáculo "Elas e o Jazz", com Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norten, anunciou a autarquia.

As três mulheres cruzaram-se na escola do Hot Clube de Portugal e ao longo das suas carreiras foram colaborando, sendo agora acompanhadas por um trio composto por João Pedro Coelho ao piano, Bernardo Moreira no contrabaixo e André Sousa Machado na bateria, que agora subirão ao palco de Lagoa.

O espetáculo recria o universo contemporâneo dos musicais da Broadway e dos clubes de jazz de Nova Iorque, com vários clássicos no repertório.

Os bilhetes têm um valor de 10 euros e podem ser adiquiridos na Ticketline, Fnac, Worten, bilheteiras da sala e no Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Com o passaporte cultural, o cartão Lagoa Social ou o Passaporte Rota do Petisco 2021, os interessados poderão usufruir de um desconto de 20% no bilhete.