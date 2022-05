Lagoa recebe exposição de António Cordeiro da Cunha

O Centro Cultural Convento de S. José, em Lagoa, vai ter patente a exposição de pintura intitulada “Salpicos de Amor”, da autoria de António Cordeio da Cunha, entre os dias 5 de junho e 23 de julho, anunciou a autarquia.

A inauguração da exposição, que ficará localizada na Sala de Exposições Manuel Gamboa, está agendada para as 17:00 do dia 5 de junho, com uma homenagem ao autor onde será apresentada a vida e obra do artista, seguida de um momento de poesia e animação musical, com entrada gratuita.

A exposição pode ser visitada de segunda-feira a sábado entre as 09:00 e as 12:30 e das 14:00 às 17:30.