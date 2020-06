Lagoa recebe exposição “Princesas dos Corações Perdidos”

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Centro Cultural Convento de S. José, em Lagoa, vai receber a exposição “Princesas dos Corações Perdidos” de Margarida Palma Gomes a partir de 26 de junho, anunciou a autarquia.

A inauguração da exposição, que ficará patente até 21 de agosto, vai decorrer às 17:00 e as visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira entre as 10:00 e as 13:00 e das 14:00 às 18:00.

Aos sábados, os visitantes podem apreciar as obras feitas com recurso a barro das 14:00 e as 18:00.

Esta exposição, com entrada gratuita, contém várias peças de barro, que leva os visitantes “a viajar por diversos mundos” que remetem para a infância, herança cultural e esoterismo, segundo o comunicado.

O Centro Cultural Convento de S. José está aberto ao público de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde e cumpre todas as medidas de segurança e distanciamento.