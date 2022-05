Lagoa recebe o Campeonato Nacional de Andebol Sub18

Lagoa recebe já este fim de semana, nos dias 27, 28 e 29 de maio, a fase de apuramento para a fase final do Campeonato Nacional de Andebol na categoria de Sub18 masculinos, contando com a presença da equipa da casa, o Lagoa Académico Clube.

A equipa do Lagoa Académico Clube irá disputar em casa o acesso à fase final do Campeonato Nacional, onde irá enfrentar o Boa Hora Futebol Clube, o Ginásio de Andebol de Portalegre e o Sporting Clube da Horta. Depois de ter terminado a fase intermédia em 1.º lugar, apenas com uma derrota, o emblema tenta agora chegar à tão desejada fase final, a disputar entre os dias 17 e 19 de junho, em local ainda por definir.

A organização conjunta entre a Federação de Andebol de Portugal, a Associação de Andebol do Algarve, o município de Lagoa e o Lagoa Académico Clube permite que o Pavilhão Municipal Jacinto Correia volte a ser o grande palco do melhor andebol que se pratica em Portugal, ao nível das camadas jovens.

Calendário de jogos:

27 de maio

18:00 – Sporting Clube da Horta Vs GA Portalegre – Pavilhão Municipal Jacinto Correia

20:00 – Lagoa AC Vs Boa Hora FC – Pavilhão Municipal Jacinto Correia

28 de maio

17:30 – GA Portalegre Vs Boa Hora FC – Pavilhão Municipal Jacinto Correia

19:30 – Sporting Clube da Horta vs Lagoa AC – Pavilhão Municipal Jacinto Correia

29 de maio

10:00 – Lagoa AC Vs GA Portalegre – Pavilhão Municipal Jacinto Correia

12:00 – Boa Hora FC Vs Sporting Clube da Horta – Pavilhão Municipal Jacinto Correia