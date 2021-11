Lagoa recupera investimento de mais de 370 mil euros contra a covid-19

A Câmara Municipal de Lagoa recuperou 371.488,97 euros que investiu no combate à covid-19 em 2020 através de uma candidatura aprovada ao Programa Operacional de Assistência Técnica, anunciou a autarquia.

Este investimento recuperado pelo município de Lagoa é relativo aos gastos feitos entre 14 de março e 30 de setembro de 2020 “para suportar as ações de prevenção e contenção da pandemia, assim como para apoiar quem foi atingido pelo novo coronavírus”, com custos cofinanciados em 85,66% por fundos da União Europeia.

“É com enorme satisfação que vimos a nossa candidatura ser aprovada, dando-nos a possibilidade de recuperar o investimento realizado na proteção da nossa população, no âmbito do combate ao covid-19, e assim poder reinvestir esse dinheiro noutros projetos, também eles importantes para a nossa população” refere o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, em comunicado.

Entre as despesas apresentadas constam custos com equipamentos de proteção individual, limpeza, higiene e desinfeção de espaços, oferta de alimentação a famílias em confinamento, desinfetante, material para utilização desinfetante, material para delimitação de espaços e a criação de uma Zona de Apoio à População.

