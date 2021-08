Lagoa remove amianto em três escolas do concelho

As escolas públicas do concelho de Lagoa já são 100% livres de amianto, após as intervenções de remoção e substituição por painéis isotérmicos, anunciou a autarquia.

A remoção decorreu em três edifícios escolares, da responsabilidade do Ministério da Educação, nomeadamente na Escola Básica Professor João Cónim (Estômbar), Escola Básica Rio Arade (Parchal) e Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira (Lagoa).

Em Estômbar foram removidos cerca de 214,12 m2 de coberturas em fibrocimento, no Parchal foram 2446,19 m2, enquanto em Lagoa eram 2107,00 m2, num total global de 4767,31 m2.

Estas intervenções tiveram um custo de 412.994,21 euros, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional em 336 000,00 mil euros.

“Esta é uma intervenção prioritária na salvaguarda da saúde e da segurança pública. Contudo não é caso único, uma vez que este executivo tem vindo a realizar várias intervenções nos mais variados edifícios escolares que conferem aos alunos melhores condições de conforto, segurança e saúde e contribuem decisivamente para a qualidade de vida das crianças, jovens, e profissionais que trabalham nestes espaços de educação”, refere o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.

