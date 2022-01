Lagoa: Serviços do Balcão Único vão estar disponíveis nas freguesias

É já a partir da próxima segunda-feira, dia 17, que o Programa “Lagoa +Próximo” chega às freguesias de Lagoa com o intuito de descentralizar os serviços do município e os levar até aos munícipes, facilitando o acesso aos serviços municipais.

O Programa “Lagoa +Próximo” pretende facilitar a relação entre a autarquia e a população, através do Balcão Único. A partir de agora, o munícipe não terá que se deslocar às instalações da Câmara Municipal, em Lagoa, para tratar de todos os serviços disponíveis no Balcão Único. Mediante marcação prévia, poderá faze-lo nas instalações da junta de freguesia da sua área de residência.

O Balcão Único Descentralizado estará disponível durante toda a semana nos seguintes locais e horários: Segunda-feira – Junta de Freguesia de Ferragudo; Terça-feira – União das Freguesias de Estômbar e Parchal – no Parchal; Quarta-feira – União das Freguesias de Estômbar e Parchal – em Estômbar; Quinta-Feira – União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro – no Carvoeiro e na sexta-feira, na Junta de Freguesia de Porches, entre as 09:30 e as 12:00.

Este serviço permitirá que o munícipe pague as fatura de água, a ocupação de via pública, taxas de publicidade, a habitação social, submeta a candidatura ao Programa de Apoio à Natalidade, bem como ao Apoio ao Arrendamento, entre muitos outros serviços, nas instalações das juntas e uniões de freguesias acima indicadas.

Contudo, o município de Lagoa alerta para o facto de os serviços online continuarem a ser o canal de interação privilegiado, para realização de qualquer serviço, especialmente relacionado com o ordenamento do território e urbanismo, que, ao abrigo da norma para submissão exclusiva dos processos urbanísticos em suporte digital, deverão continuar a sensibilização para a sua submissão através dos serviços online.

O Programa “Lagoa +Próximo” é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), aprovado pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE, que tem como objetivo “melhorar a relação entre a autarquia e os munícipes, através de uma forte aposta na transformação digital dos serviços do município e do reforço da capacidade e da eficiência administrativa municipal, assim como da acessibilidade das pessoas à administração local”.

Este projeto é composto por um conjunto de investimentos em Tecnologias da informação e comunicação (TIC) que consistem na renovação modernização do site institucional, tornando-o mais funcional, acessível e intuitivo, na ótica do utilizador, oferecendo mais serviços online e, por outro lado, na desmaterialização, promoção/incentivo à utilização das TIC e proximidade de serviços aos cidadãos nas juntas de freguesia, para apoiar, ensinar e incentivar a utilização das TIC na comunicação com o município.

“É muito importante estarmos próximos dos nossos munícipes e reforçarmos a relação que já existe com eles. Queremos chegar a todos, sem deixar nenhum lagoense para trás, e este programa será um grande passo dado para atingirmos esse objetivo”, considerou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.