Lagoa substitui pisos dos parques infantis do concelho 

A Câmara Municipal de Lagoa substituiu, durante os meses de outubro e novembro, os pisos degradados dos parques infantis do concelho, anunciou a autarquia.

Esta intervenção teve um investimento de cerca de 80 mil euros e irá continuar nos próximos meses com a requalificação de outros parques infantis do concelho de Lagoa.

“A necessidade de substituição do pavimento de segurança dos parques infantis deveu-se ao facto de muitos encontrarem-se degradados, apresentando lacunas no índice de amortecimento e capacidade de amortecimento, não garantindo o determinado na legislação aplicável”, refere a autarquia em comunicado.

A Câmara Municipal de Lagoa adquiriu pavimento de borracha tipo in-situ, que apresenta vantagens e características que se adequam melhor às condições atmosféricas da região, sem juntas, eliminando aberturas no pavimento.

Os parques infantis do Jardim do Regato, da Urbanização da Quinta dos Poços, da Urbanização Covas da Areia, do Jardim D. João II, da Bela Vista e da Escola EB de Estômbar foram alguns dos equipamentos intervencionados.

