Lagoa tem nova geminação a caminho com vila dos EUA

A

Câmara Municipal de Lagoa e a vila de Dartmouth, New Hampshire, nos

Estados Unidos da América, estão em processo de formalizar uma

geminação.

Este

será o quarto acordo de geminação assinado por Lagoa, depois dos

acordos com S. Domingos – Cabo Verde (1997), Lepe – Espanha (2005)

e Lagoa dos Açores – Portugal (2009), sem esquecer o acordo de

cooperação assinado com Lautém – Timor Leste (2013).

Realizada

a visita oficial do executivo do município de Lagoa em março de

2018, por convite da cidade geminada de Lagoa-Açores, no âmbito do

Encontro das Cidades-Irmãs em Massachusetts nos Estados Unidos da

América, foram realizadas várias reuniões por ambos os executivos.

No seguimento desta ordem de trabalho, o presidente da vila de

Darmouth, Selectman Shawn McDonald, foi recebido pelo presidente da

Câmara de Lagoa, Luís Encarnação, no dia 1 de outubro, para uma

apresentação de cumprimentos, troca de lembranças e análise dos

pontos comuns entre Dratmouth e Lagoa.

O presidente de Dartmouth esteve em visita durante uma semana, com o objetivo de conhecer o que Lagoa tem de melhor, o seu produto turístico, a sua gastronomia e vinhos, bem como toda a componente cultural material e imaterial. Durante esta visita, foram acertados os princípios do futuro protocolo de geminação.

O

presidente da Câmara de Lagoa enfatizou que “esta não será,

apenas, mais uma geminação, mas visa objetivos bem claros e

delineados com fundamentos na interação económica, na promoção

turística num mercado extremamente importante no qual Lagoa se quer

posicionar, em políticas direcionadas para a educação e para a

cultura bem como no domínio da governação pública”.

Algumas

das intenções desta geminação passam por desenvolver programas de

bolsas de estudo para alunos provenientes de Lagoa na UMA Dartmouth

Marine Biology e na UMA Dartmouth School of Innovation, bem como

projetos de intercâmbio de alunos e professores; programa de

estágios profissionais para os alunos lagoenses; promoção

turística do concelho e sua penetração no mercado americano; e

divulgação do território para a captação de investimentos e

promover o vinho, entre outras valências.

Perspetiva-se

que a formalização da geminação de Lagoa com Dartmouth seja

oficializada em março de 2020 naquela vila dos EUA.