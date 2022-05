A edição deste ano do Lagoa Wine Experiences arranca este sábado, dia 28 de maio, para dar a conhecer os melhores vinhos que se produzem no concelho e a oferta existente de enoturismo, anunciou a autarquia.

A terceira edição deste evento inclui no seu programa visitas aos produtores Arvad, Dona Niza Wines, Dos Santos, Monte dos Salicos, Morgado do Quintão, Quinta da Palmeirinha, Quinta dos Capinhas, Quinta dos Vales e Única.

A primeira das sete sessões desta iniciativa vai decorrer com uma visita à Quinta dos Vales, um produtor que aposta no enoturismo, que inclui um almoço na Única – Adega Cooperativa do Algarve. Já pela tarde, o Morgado do Quintão recebe os participantes.

As restantes sessões vão decorrer nos dias 25 de junho, 09 de julho, 06 de agosto, 10 de setembro, 15 de outubro e 12 de novembro, com 40 vagas limitadas e um custo de 45 euros por pessoa.

As sessões decorrem entre as 10:00 e as 18:00 e o transporte será realizado de diferentes formas, usando tuk tuks, barco, autocarro panorâmico, autocarro da Câmara Municipal de Lagoa, bicicletas elétricas, comboio turístico, viaturas elétricas ou carrinhas de transfers.

O bilhete pode ser adquirido por maiores de 18 anos na Ticketline, Centro Cultural Convento de S. José, Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Este evento tem como objetivo “promover os vinhos de qualidade que se produzem no concelho junto da hotelaria, da restauração local e da população em geral, numa mostra que pretende dar a conhecer os vinhos de excelência que temos no concelho e sensibilizar para a importância de promover o consumo dos produtos locais junto dos turistas, portugueses e estrangeiros, que escolhem Lagoa como seu destino de férias”, segundo o comunicado.

“Estamos todos muito expetantes com a edição de 2022 do Lagoa Wine Experiences, porque foi preparado ao pormenor e tem tudo para ser um sucesso. É importante demonstrar a todos e a todas a qualidade dos nossos vinhos e a potencialidade do nosso enoturismo” afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.