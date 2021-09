Lagoa Wine Experiences continuam no mês de outubro

As sessões do Lagoa Wine Experiences vão prosseguir no dia 2 de outubro, entre as 10:30 e as 18:00, com a visita a três novos produtores, anunciou a autarquia.

O programa começa com a visita à adega da Quinta dos Santos, seguida de uma prova de vinhos de casta autóctone, a Negra Mole.

O almoço será servido no Morgado do Quintão, acompanhado pelos vinhos que nascem de vinhas velhas de castas autóctones.

Já pela tarde, vai decorrer um workshop de loteamento em garrafa na Quinta dos Vales and the Winemaker Experience, com orientação de enólogos, onde os participantes poderão criar e engarrafar o seu próprio blend, além de levá-lo como recordação.

Os bilhetes estão disponível online e incluem almoço, transporte turístico, experiências enoturísticas e provas de vinho.

