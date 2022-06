Lagoa Wine Show volta às ruas com os melhores vinhos, música e gastronomia

De 09 a 12 de junho, o Lagoa Wine Show volta ao coração de Lagoa, uma cidade algarvia historicamente ligada ao património vitivinícola. O Lagoa Wine Show é um evento de entrada livre e decorrerá entre as 19:00 e as 00:00.

Depois de dois anos de interregno, o Lagoa Wine Show volta à Rua Coronel Figueiredo para mais uma edição repleta de bons vinhos.

Ana Moura, Sara Correia, Sangre Ibérico, Luís Trigacheiro e o Fado à Janela serão alguns dos artistas que levarão a sua música ao evento.

O Lagoa Wine Show é já uma das mais emblemáticas mostras de vinhos no Sul do país, onde, a par da música, os mais conceituados produtores, das várias regiões vinícolas, marcam presença com especial destaque para os vinhos da região do Algarve.

A região do Algarve encontra-se numa fase de crescente notoriedade no mundo vinícola, despertando o interesse de críticos e peritos nacionais e internacionais, que tem merecido o reconhecimento através das várias distinções obtidas em prestigiados concursos nacionais e internacionais.

Este ativo estratégico e emergente para a região uniu os municípios de Lagoa, Albufeira, Lagos e Silves, que apresentaram uma candidatura, Cidade Europeia do Vinho 2023, sob o mote “Algarve Golden Terroir” e que estará também representada no Lagoa Wine Show 2022.

- Publicidade -

Além da programação musical, o evento conta com provas de vinho, exposições gastronómicas e showcooking com base em produtos regionais.