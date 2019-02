Lagos: 3,5 milhões de euros para garantir transportes nos próximos 3 anos

novas viaturas do transporte público urbano ONDA

Cerca de 3,5 milhões de euros é quanto irá custar à autarquia lacobrigense a aquisição de serviços de transporte de passageiros necessária para garantir, por um período máximo de três anos, o funcionamento dos autocarros “A Onda”, a rede de transportes urbanos do município de Lagos.

A prestação de serviços será feita pela empresa Translagos, a um preço de 1,394 euros por quilómetro a pagar por parte do município, cabendo ao operador privado assegurar os 10 circuitos do serviço regular atualmente existentes, assim como os horários e itinerários, afetando para o efeito autocarros com a lotação definida (20 lugares nos circuitos com menor utilização e 53 lugares nos que têm mais procura) e condições para o acesso de passageiros com mobilidade reduzida, assim como assumindo todos os encargos inerentes (combustível, pessoal, bilhetes e faturação, manutenção e limpeza, entre outros).

Segundo informação prestada pelo vereador Paulo Jorge Reis, responsável pela área, a frota vai ser quase toda nova, apesar do caderno de encargos não obrigar a tal, sendo que o número de lugares por viatura também foi reforçado.

No debate que antecedeu a deliberação, a presidente da autarquia, Maria Joaquina Matos, referiu que “os transportes urbanos custam muito ao erário público, traduzindo-se num grande serviço social que se presta às populações”, sublinhando que “o que queremos é que se use cada vez mais o transporte público, para que tudo fique mais perto e a vida mais confortável, seja para quem estuda ou para quem se desloca diariamente para cumprimento das suas obrigações profissionais”.

Novidade é também a forma como irá ser assegurado o funcionamento das linhas 5, 7 e 8 fora do período dos horários escolares, que passa a ser garantido diretamente pela autarquia – através de meios próprios – numa modalidade de “serviço flexível”, isto é, a pedido do utente, mas dentro dos itinerários e horários estabelecidos, “solução que permitirá dar resposta às necessidades identificadas e, simultaneamente, otimizar os recursos existentes”.