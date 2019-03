Lagos acolhe sessão de esclarecimento sobre a saída do Reino Unido da União Europeia

Responder a perguntas e preocupações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) é o objetivo da sessão de esclarecimento que a embaixada britânica em Lisboa irá realizar, com o apoio do município de Lagos, no próximo dia 13 de março, pelas 18h30, no Centro Cultural de Lagos.

A iniciativa destina-se à comunidade britânica residente no concelho e visa não só prestar informação atualizada sobre o tema, como ouvir os moradores britânicos, nomeadamente as preocupações que estes possam sentir relativamente ao possível impacto da retirada do Reino Unido da UE.

A sessão será conduzida por Christopher Sainty, embaixador britânico em Portugal, sendo precedida de visita de cortesia da comitiva diplomática, constituída pelo embaixador britânico em Portugal e pelo vice consul britânico de Portimão, à Câmara Municipal de Lagos, para apresentação de cumprimentos à presidente da autarquia, Maria Joaquina Matos.

Os interessados em participar neste evento deverão registar-se na página da embaixada (em https://bit.ly/2Eg5mRJ), havendo a possibilidade de remeter previamente as questões, por e-mail, para portugal.outreachevents@fco.gov.uk.