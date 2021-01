Lagos adere a movimento contra o desperdício alimentar

A Câmara Municipal de Lagos anunciou esta semana a adesão ao movimento cívico “Unidos contra o desperdício”, comprometendo-se a incentivar o consumo responsável e a doação de excedentes alimentares no concelho.

“O compromisso assumido, passa, para além da subscrição do manifesto, pelo desenvolvimento de medidas concretas, como sejam, a difusão de informação, a adequação de procedimentos e a partilha de boas práticas”, é referido num comunicado da autarquia.

Segundo a Câmara Municipal de Lagos, para combater o desperdício alimentar está a ser produzido um manual com um conjunto de dicas e sugestões para ajudar a melhorar os hábitos alimentares dos munícipes, o qual pretende promover uma alimentação saudável e, simultaneamente, saborosa e económica.

O movimento cívico “Unidos contra o desperdício” considera “irracional do ponto de vista económico, e injusto do ponto de vista social e ambiental, o facto de, atualmente, 30% dos alimentos produzidos acabarem no lixo”.

PUB