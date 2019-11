Lagos: Agrupamento de Escolas Júlio Dantas recebe “Selo Protetor” de crianças e jovens

🔊 Ouvir Notícia



O Agrupamento de Escolas Júlio Dantas recebeu na passada terça-feira, dia 29, o “Selo Protetor” da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, depois de cumprir os 8 requisitos necessários para garantir os direitos da criança em todos os contextos de vida.

A CNPDPCJ – Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, através da implementação do “Selo Protetor – Garantir os Direitos da Criança em todos os Contextos de Vida”, tem vindo a promover uma medida de Política Pública que é permissora da salvaguarda dos Direitos das Crianças e Jovens.

Trata-se de um projeto inovador e de reconhecido mérito na promoção de uma maior eficiência de todo o sistema português de proteção da população infantojuvenil.

Nesse âmbito, o Agrupamento de Escolas Júlio Dantas submeteu a sua candidatura ao “Selo Protetor”, cumprindo os 8 requisitos necessários para a sua atribuição e que passam por uma declaração de compromisso, definição de um código de conduta, implementação de procedimentos específicos para recrutamento, seleção e formação de colaboradores, elaboração de um plano de gestão de atividades de alto risco e de um plano estratégico e colaboração com rede social e serviços, fixação de políticas e procedimentos para sinalizar e gerir situações de maus tratos e formação de uma equipa coordenadora do sistema integrado de gestão de risco e perigo. O agrupamento viu, assim, reconhecido o valor do seu trabalho na prevenção e na proteção dos direitos humanos de crianças e jovens.

A notícia da atribuição do “Selo Protetor” já tinha sido avançada pelo Presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, aquando do seminário organizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lagos e pelo Centro de Formação Rui Grácio em setembro passado, mostrando-se orgulhoso dessa conquista e expressando vontade de trabalhar com outras instituições de ensino do Concelho no sentido de alcançarem a mesma atribuição.

A cerimónia oficial para a atribuição do “Selo Protetor” que certifica a garantia dos direitos da criança em todos os contextos de vida pelo Agrupamento de Escolas Júlio Dantas decorreu no no Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro. Apenas uma outra instituição de ensino algarvia, a Nobel International School Algarve em Lagoa, recebeu a mesma distinção.