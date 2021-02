Lagos ajuda associação a criar sorrisos com cinco mil euros

A Câmara Municipal de Lagos aprovou na última reunião do executivo a atribuição de um subsídio de cinco mil euros à Associação Criar Sorrisos, para apoiar as obras de remodelação da ala masculina da Casa de Acolhimento Nossa Senhora do Carmo, anunciou a autarquia.

Este subsídio será também um contributo para a comparticipação de consultas de várias especialidades para os jovens institucionalizados.

A associação foi constituída em setembro do ano passado e tem como objetivo “apoiar as casas de acolhimento, respetivas crianças e jovens”, segundo o comunicado.

