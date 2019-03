Lagos, Aljezur e Vila do Bispo assumem compromisso com o mar

A associação de municípios das Terras do Infante – que junta Lagos, Aljezur e Vila do Bispo – assinaram, no passado sábado, uma “carta de compromisso”, no final do primeiro congresso organizado por esta associação, que foi subordinado ao mar.

No documento, os três municípios das Terras do Infante comprometem-se a promover a educação ambiental, os desportos e as atividades turísticas ligados ao mar, assim como “estudar, identificar e contribuir para um ordenamento espacial das diversas atividades, por forma a reduzir conflitos e constrangimentos”.

“Promover a conservação, conhecimento e valorização da biodiversidade marinha”, “valorizar o mar como elemento único e diferenciador na oferta turística” e “a valorização da pesca artesanal, dos portinhos de pesca e recreio”, também fazem parte dos objetivos desta carta de compromisso.