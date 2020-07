Lagos amplia capacidade do cemitério dos animais

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Cemitério dos Animais de Lagos vai ser ampliado com mais 36 unidades de inumação, numa obra que tem um investimento superior a 17 mil euros, anunciou a autarquia.

Esta intervenção vai “permitir criar mais quatro nichos para animais de grande porte, vinte e cinco nichos para animação de porte médio e sete nichos para animais de porte pequeno”, segundo comunicado.

Este cemitério foi inaugurado em 2017 e era o primeiro equipamento deste âmbito a ser criado no Algarve à data e o terceiro a nível nacional, com capacidade inicial de 39 unidades de inumação aeróbica.

Para quem pretenda sepultar o seu animal de companhia, pode consultar as condições no regulamento do espaço, que tem como “finalidade única e exclusiva o sepultamento de animais de companhia até 1,15 metros de comprimento ou 70 quilos”.