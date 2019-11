Lagos apoia ações de valorização da Via Algarviana

A Câmara de Lagos vai manter o seu apoio à associação Almargem para que esta possa continuar a desenvolver as ações de manutenção e valorização da Via Algarviana, a grande rota pedestre de 300 quilómetros de extensão, no ano em que esta celebra 10 anos da sua inauguração.

A Via Algarviana atravessa o território do concelho de Lagos nos setores 12 (Marmelete/Monchique a Bensafrim/Lagos – 30 quilómetros) e 13 (Bensafrim/Lagos até Vila do Bispo – 30,1 quilómetros), dispondo também de um percurso de ligação à estação da CP de Lagos (com 10,1 quilómetros de extensão), de uma pequena rota pedestre complementar (o percurso Pedra do Galo, com 6,1 quilómetros e localizado na Mata de Barão de São João) e ainda de um percurso áudio-guiado “Lagos dos Descobrimentos”, localizado em zona urbana da cidade.

“A comparticipação financeira do município nos trabalhos de manutenção, gestão e promoção da Via Algarviana, permitirá, entre outras ações, a realização da vistoria anual dos traçados, a manutenção da sinalética e trabalhos de pintura, essenciais para que esta grande rota esteja operacional, cumprindo a sua função como mais-valia na oferta turística da região”, realça o município.

A autarquia aprovou ainda um subsídio de dois mil euros, a atribuir à ATR – Associação Algarve Trail Running, para a realização da terceira edição da prova de corrida por trilhos do ALUT – Algarviana Ultra Trail, que irá decorrer no final deste mês (28 de novembro a 1 de dezembro), juntando 100 atletas de referência nacional e internacional, representando oito nacionalidades, que aceitaram o desafio de correr um total de 300 quilómetros, maioritariamente pela Via Algarviana, num tempo limite de 72 horas.