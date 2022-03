Lagos apoia alunos de alto rendimento com inserção no Programa UAARE

A Câmara Municipal de Lagos, aprovou na sua última reunião de executivo, a atribuição de um apoio financeiro no montante de 4500 mil euros ao Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, para o acesso ao Programa Nacional UAARE – Unidades de Apoio de Alto Rendimento na Escola.

A adesão ao programa Nacional UAARE – Unidades de Apoio de Alto Rendimento, tem como objetivo, segundo a autarquia, conciliar a atividade escolar com a prática desportiva de alunos-atletas, do ensino básico e secundário, enquadrados no regime de alto rendimento, integrados em seleções nacionais e alunos-atletas com potencial talento desportivo.

Na impossibilidade imediata de ocorrer um alargamento da rede de escolas UAARE, é garantido ao Agrupamento de Escolas Júlio Dantas o acesso ao Projeto Especial Escolas-Externas à rede UAARE, através do apoio da escola UAARE ESPAMOL de Lagoa.

O apoio financeiro prestado pela autarquia permitirá ao agrupamento, apetrechar com mobiliário e equipamento informático a sala de estudo afeta ao projeto.

O Projeto Especial Escolas-Externas à Rede UAARE encontra-se em condições de ser implementado na Escola Secundária Júlio Dantas, agregando para já, mas numa perspetiva crescente, um grupo de oito alunos/atletas integrados nos níveis I e II das modalidades de andebol (seis alunos) e patinagem de velocidade (dois alunos).

Segundo a autarquia, já foram iniciadas as primeiras etapas do processo de implementação: constituição de equipa multidisciplinar (com professor acompanhante, psicólogo, diretores de turmas e outros professores), reunião com alunos/atletas e com os pais, contacto com clubes e federações, identificação de espaço para sala de estudo e equipamento de apoio a adquirir.

Em Portugal as UAARE – Unidades de Apoio de Alto Rendimento na Escola – surgem através da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, que determina a adoção de medidas de apoio específicas ao desporto de alto rendimento, a estabelecer de forma diferenciada, abrangendo os praticantes desportivos integrados nos mais altos escalões competitivos, nos planos nacional e internacional. É neste contexto que surgem as UAARE – Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, projeto-piloto do Ministério da Educação, que tem por objetivo conciliar, com sucesso, a atividade escolar com a prática desportiva de alunos-atletas do ensino básico e secundário enquadrados no regime de alto rendimento, integrados em seleções nacionais e alunos – atletas com potencial talento desportivo, através da articulação eficaz entre agrupamentos de escolas, encarregados de educação, federações desportivas e seus agentes, municípios e outros interessados.