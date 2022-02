Lagos apoia Associação de Pesca Artesanal do Barlavento

A Câmara Municipal de Lagos, aprovou na sua última reunião, a atribuição de um apoio financeiro à Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Barlavento Algarvio, no valor de quatro mil euros, comunicou a autarquia.

PUB

Segundo o município, esta verba destina-se a apoiar a associação, fazendo face aos constrangimentos que atravessa e permitindo assegurar a sua continuidade e funcionamento.

A Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Barlavento Algarvio é constituída por cerca de 60 associados, sendo 70% das embarcações do porto de Lagos. Para a autarquia, a Associação presta um apoio de “grande importância” aos armadores e pescadores, revelando-se de “inestimável interesse estratégico para a pesca artesanal, para o município de Lagos e para o barlavento algarvio”.

Esta Associação tem como objetivo a defesa dos interesses dos associados, relacionados com a atividade piscatória, nos aspetos ecológicos, técnicos, económicos, sociais e culturais, assim como mantém a ligação com as estruturas nacionais e internacionais do setor com vista a recolher ensinamentos e criar melhores condições de trabalho, higiene, segurança e apetrechamento das embarcações.