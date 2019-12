Lagos apoia o projeto “Museu Zer0”

A Câmara Munucipal de Lagos aprovou uma proposta de contrato de parceria a celebrar entre o município e o Instituto Lusíada da Cultura e a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve no âmbito do “Museu Zer0” para a criação de um museu especialmente dedicado à arte digital. O projeto conta, para além de Lagos, com a colaboração de vários municípios, através da criação de uma sinergia com as escolas e de uma programação cultural direcionada para essa forma de Arte.

O projeto Museu Zer0://centro de arte

d1g1tal, nascido nas instalações da Cooperativa Agrícola em Santa

Catarina da Fonte do Bispo (Tavira), surge da vontade de se criar no

Algarve um local de representação física de obras de arte de

carácter digital com vista ao reconhecimento nacional e

internacional da região e da sua potencialidade artística. As obras

apresentadas serão diretamente concebidas para serem exibidas nos

espaços desse museu, mas também oriundas de acervos de outros

museus internacionais, sempre apostando na inovação, nas novas

tecnologias e na criatividade dos artistas residentes, portugueses e

estrangeiros.

Contando com a parceria de vários

municípios algarvios, a autarquia de Lagos aprovou em Reunião de

Câmara o contrato com o Instituto Lusíada de Cultura e a AMAL que

visa a atribuição de um apoio financeiro de 3 500 € para

suportar o projeto. Esse contrato inclui, entre outros aspetos, o

estabelecimento de um programa de iniciativas de sensibilização e

educação junto de agrupamentos escolares com o objetivo de

aproximar a comunidade escolar ao “Museu Zer0” e ao seu conceito.

Em adição, a parceria tem também o intuito de apresentar as obras

digitais criadas no âmbito das atividades do projeto nos espaços

detidos pelo Museu ou pelo município de Lagos.