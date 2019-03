Lagos apoia participação de atleta nos Special Olympics

A atleta algarvia de equitação adaptada, Lucélia Glória, foi selecionada para representar Portugal naquela modalidade nos jogos mundiais de verão do Special Olympics. O evento vai decorrer, entre os dias 8 e 22 de março, em Abu Dhabi (Dubai).

O município de Lagos irá apoiar a deslocação desta utente do Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso (NECI) com um apoio financeiro de 2500 euros.

De acordo com a NECI, a atleta Lucélia, residente em Lagos, “tem tido excelentes resultados nas provas e campeonatos regionais e nacionais nas quais tem participado, resultante, além das suas habilidades e competências desenvolvidas, do acompanhamento da Associação de Equitação Adaptada do Barlavento, na atividade de equitação adaptada, que proporciona e desenvolve em conjunto com a equipa do centro de atividades ocupacionais da NECI”.