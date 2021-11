Lagos apoia participação de escola de dança em competição mundial

A Câmara Municipal de Lagos aprovou, na última reunião, a atribuição de um subsídio de 20 mil euros à Associação de Dança de Lagos Professora Ljiljana Urosevic da Silva (ADL), para a participação All Dance World Hybrid 2021, que irá decorrer este mês, nos Estados Unidos da América.

O objetivo é comparticipar a participação de 16 alunos/bailarinos desta escola no “All Dance World Hybrid 2021”, a maior competição oficial da modalidade a nível mundial, que irá decorrer entre 24 e 28 de novembro em Orlando, na Flórida (Estados Unidos da América).

A ADL qualificou-se para as finais graças aos resultados alcançados no “All Dance Portugal Hybrid”, que teve lugar em maio do ano passado, em Santa Maria da Feira, onde conquistou quatro primeiros prémios e quatro segundos prémios.

A ADL será, assim, a única escola a representar o sul de Portugal, o Algarve e a cidade de Lagos na competição que é conhecida como os Jogos Olímpicos da dança.

