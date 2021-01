Lagos aprova código de conduta para políticos e altos dirigentes

A Câmara Municipal de Lagos aprovou, por unanimidade, o Código de Conduta dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos do Município de Lagos, anunciou a autarquia.

Previsto no regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, aquele instrumento de autorregulação e de compromisso vem detalhar e permitir operacionalizar os procedimentos relativos a matérias como as ofertas institucionais e hospitalidade (convites).

O documento foi elaborado ao abrigo da referida legislação e teve como base a minuta disponibilizada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a qual serviu de referência para os municípios.

Em matéria de “Princípios” gerais de conduta a observar pelos titulares dos cargos no exercício das suas funções, o Código identifica, entre outros: a prossecução do interesse público e da boa administração, a transparência, a imparcialidade; e a integridade.

O Código de Conduta define ainda os procedimentos relativos ao “registo e destino de ofertas” e ao “registo municipal de interesses”.

Este instrumento segue agora para publicação em Diário da República, entrando em vigor no dia seguinte à sua publicação.​

