Lagos: Aprovada iniciativa do PAN para construção do novo hospital

Foi aprovado esta sexta-feira, 19, na Assembleia da República em votação final global, o texto final pela construção do novo Hospital de Lagos, que resulta do Projeto de Resolução do Grupo Parlamentar do PAN – Pessoas-Animais-Natureza e outros.

O Projeto de Resolução insta o Governo a avançar com a construção do novo Hospital de Lagos, enquanto infraestrutura de saúde de proximidade, com um planeamento adequado das suas valências futuras e integrado na rede de cuidados de saúde, com o voto contra do CDS-PP e a abstenção do Iniciativa Liberal.

Na iniciativa legislativa do PAN, o partido recorda a petição com mais de quatro mil assinaturas apresentada na Assembleia da República, onde os peticionários fizeram um relato detalhado da evolução da redução da capacidade do Hospital de Lagos em prestar cuidados de saúde hospitalares às populações dos concelhos de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo, bem como aos turistas nacionais e estrangeiros que visitam esta região.

Conforme afirmado no Projeto de resolução, “o objetivo é que esta unidade se possa apresentar como uma efetiva mais-valia devidamente enquadrada na visão de uma rede regional de unidades de saúde, que vise mitigar os graves problemas do Algarve, servindo melhor as populações e oferecendo uma adequada resposta às necessidades emergentes de acesso à saúde, tanto em Lagos como nos concelhos envolventes.”

PUB