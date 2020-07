Lagos: Aprovada Proposta Base do Plano de Pormenor do Paul

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Lagos apreciou e aprovou na sua última reunião ordinária, realizada na passada 4.ª feira, a Proposta Base do Plano de Pormenor do Paul, correspondente à 2.ª fase de elaboração deste Plano, anunciou hoje o município.

Esta etapa sucede à “Caracterização e Diagnóstico”, aprovada em março último, e foi desenvolvida em 4 fases: uma análise SWOT do contexto ambiental, social e patrimonial, com identificação da tendência territorial associada a cada domínio; a ponderação desta tendência territorial com os objetivos programáticos; a definição dos objetivos do Plano; e o estabelecimento de um quadro de ações concretas a implementar no território, designadamente em matéria de proteção do património natural, histórico e arqueológico, de incremento da biodiversidade, compartimentação e regulamentação de usos, sensibilização ambiental e patrimonial, e dinamização do ecoturismo.

A Proposta Base do Plano tem implícitos dois princípios primordiais: o princípio conservacionista, que identifica a conservação ou o restabelecimento das funções primordiais do território como garante de sustentabilidade dos processos biológicos e físicos nele presente; e o princípio cultural identitário, que se materializa na salvaguarda e recuperação do património cultural de antanho (“outrora”), como elemento identitário da região e das suas comunidades.

A intervenção a levar a cabo prevê, entre outras propostas, a delimitação do Paul em duas áreas de gestão e dinamização – “Zonas Húmidas Litorais” (Paul de Maré) e em “Zonas Húmidas Sub-Litorais” (Paul Doce) – , assim como a qualificação do solo em “Espaços Agrícolas”, “Espaços Florestais”, “Espaços Naturais e Paisagísticos” e “Espaço destinado a Equipamentos e Infraestruturas e outras Estruturas ou Ocupações”.

Ao nível dos projetos, destacam-se a criação de percurso(s) de interpretação, a instalação de sinalética, a recuperação e integração paisagística da área de aterro, a criação de um centro de interpretação, a recuperação dos tanques e a criação de uma central de compostagem.

A próxima etapa do trabalho consiste na elaboração da Proposta de Plano, que aprofundará as ideias já contidas na Proposta Base e integrará as ressalvas e alterações/correções indicadas pela autarquia.