Lagos: Área Empresarial de nova geração recebe cinco milhões de euros

A Câmara Municipal de Lagos foi o local escolhido para receber a cerimónia de assinatura do contrato da área de acolhimento empresarial de nova geração integrado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A cerimónia contou com a participação da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, de Fernando Alfaiate, presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Carlos Miguel, secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, secretária de Estado da Valorização do Interior e José Apolinário, presidente da CCDR do Algarve.

Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos e anfitrião da cerimónia, considerou o dia como sendo “de grande importância para o concelho, não só pela importância de receber e apoiar vários empresários do concelho, mas pelo sentido de cooperação, pela melhoria da indústria e dos serviços e também pela implementação de novas estratégias”.

Lagos será a única área no Algarve que irá receber esta verba, “para se tornar mais verde e mais digital”, uma vez que foi a única candidatura aprovada na região. Esta verba permitirá aos mais de 80 empresários do concelho e aos seus 700 trabalhadores, continuarem com o trabalho realizado, assim como “estimular e aumentar o empreendedorismo, alargando a visão de futuro e desenvolvimento”, refere o autarca.

O contrato, que permitirá dar andamento ao projeto, foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal e tem como objetivo a concessão do apoio financeiro para aplicação na execução, pelo beneficiário, do montante de investimento elegível de 4.141.361,26 €, bem como monitorizar e reportar a execução dos projetos que vão receber fundos do PRR, para que estes sejam reembolsados.

A Área de Acolhimento Empresarial de Lagos irá contemplar a instalação de mais de 2200 painéis fotovoltaicos e respetivas unidades de armazenamento; a instalação de 25 carregadores para viaturas elétricas, na lógica de uma mobilidade futura mais sustentável; a instalação de tecnologia 5G e ainda a instalação de um sistema de prevenção e proteção contra incêndios de base tecnológica, sendo, estes últimos, soluções de alerta inteligentes e medidas de intervenção rápida na prevenção e combate de incêndios, funcionando de forma articulada com os diferentes agentes da proteção civil.

Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, na sua intervenção, destacou a importância deste investimento para a melhoria das condições das empresas e dos seus trabalhadores, das infraestruturas, para que possam tornar-se mais competitivas, e para a criação de novas oportunidades, o que contribuirá para uma maior atratividade do território.

O investimento de cinco milhões de euros na área de Lagos, vai permitir “criar e armazenar energia renovável, fomentar a mobilidade sustentável, criar ilhas de estabilidade energética, ser zona de testes da tecnologia 5G e ainda beneficiar de mecanismos de proteção contra incêndios”, referiu a ministra, num apelo à maior celeridade e urgência na execução e aplicação dos projetos.