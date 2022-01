Lagos: Assembleia Municipal apela à preservação das muralhas da cidade

A Assembleia Municipal de Lagos aprovou, em dezembro de 2021, por unanimidade, uma Moção que apela ao Governo Central para o cumprimento das obrigações legais inerentes à conservação e preservação das Muralhas e Baluartes de Lagos.

A Assembleia Municipal de Lagos, reunida em 27 de dezembro de 2021, deliberou no sentido de “fazer chegar ao conhecimento do Governo Central o estado atual em que se encontram as muralhas e respetivos baluartes e as necessidades urgentes de intervenção com base na avaliação técnica realizada no ‘Projeto de Reabilitação das Muralhas e Torreões da Cidade de Lagos’ desenvolvido em 2020 e 2021”.

Para a Assembleia Municipal, a conservação e preservação do património histórico constitui “uma mais-valia cultural, social e económica, dado contribuir para a valorização patrimonial do município, bem como para o desenvolvimento do segmento do turismo cultural, como forma de combater a sazonalidade deste importante setor económico-social que marca a nossa região”.

Por existir “o risco de se ir perdendo este tipo de património por falta de manutenção e/ou destruição por razões naturais (efeitos dos elementos) ou humanas (comportamentos marginais, vandalização, etc.)” e “já que o Estado, através dos sucessivos Governos que o têm representado, não tem cumprido as suas obrigações ao longo dos últimos anos, caberá à autarquia fazer valer o espírito da Lei e adotar todas as formas de pressão, junto do poder central, para fazer cumprir a Lei em vigor”, pode ler-se no comunicado enviado esta semana pela Assembleia Municipal de Lagos.

A Assembleia Municipal reforça que o conjunto muralhado de Lagos “é um importante monumento edificado, que faz parte da identidade coletiva de todos os seus habitantes. A sua influência na história, desenvolvimento urbano e até nos hábitos e tradições da Cidade é indiscutível, sendo por isso um património da máxima importância e estima para os Lacobrigenses, para o Algarve e para o País, que deve ser preservado”.