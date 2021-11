Lagos assinala Dia do Empreendedorismo Feminino

No Dia do Empreendedorismo Feminino, assinalado a 19 de novembro, sexta-feira, a Fábrica do Empreendedor de Lagos irá promover um conjunto de atividades que visam destacar o trabalho desenvolvido pelas empreendedoras acompanhadas por esta entidade.

Do programa irá constar, no período da manhã (10:00-13:00), a visita ao espaço da Fábrica do Empreendedor de Lagos (FE). Já a parte da tarde será dedicada a conhecer vários testemunhos de empresárias lacobrigenses, assim como de projetos de empreendedorismo levados a cabo no feminino.

A participação é livre, mas requer inscrição prévia obrigatória através de formulário online. Toda a comunidade está convidada a conhecer estes casos de sucesso feminino.

A comemoração desta data é uma iniciativa das Nações Unidas em parceria com diversas instituições globais de incentivo às mulheres que criam e comandam os seus próprios negócios, e parte de uma campanha contra a desigualdade de género no mercado de trabalho.

PROGRAMA:

10:00h às 13:00h – Entrada livre na Fábrica do Empreendedor de Lagos

Exposição das diversas áreas de trabalho das empreendedoras acompanhadas pela FE de Lagos.

14:00h – Receção dos convidados e visita à exposição das empreendedoras da FE de Lagos

14:30h às 15:00h – Sessão de abertura

Intervenções do presidente da SEA Agency e representante do município de Lagos, seguidas de apresentação da Fábrica do Empreendedor de Lagos

15:00h às 16:00h – Testemunhos de empresárias de Lagos

– Wedive, Centro de Mergulho – Ana Tolosa

– TourLagos, Agência de Viagens – Cidália Costa

– Âncora, Administração de Condomínios – Débora Figueira

– Restaurante da Mena – Filomena Albino

– Maria Petisca, Restaurante- Larissa Maxim

16:00h às 16:15h – Intervalo

16:15h às 17:00h – Apresentação dos projetos das empreendedoras da Fábrica do Empreendedor de Lagos

– Sónia Cardoso – Sokura, Massagem ao Domicílio

– Sabine André – Criação e Gestão de Conteúdos

– Maria Santos – Com Sigo, Serviço Social

– Linda Oosterhout – Design de Sapatos

– Jessica António – J-ANT, Design de Moda

– Filipa Baptista – Artista Plástica

– Daniela da Silva – LuzAlba, Artistic Brand

– Ana Silva – ANA, Ceramista

17:00h – Encerramento

20:30h – Jantar no Restaurante da Mena

