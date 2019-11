Lagos assinala os 559 anos da morte do Infante

No próximo sábado, dia 9, na data em que se assinalam os 559 anos sobre a sua morte, o Município de Lagos volta a prestar homenagem ao Infante D. Henrique.

A partir das 15h00 está marcada uma visita histórica comentada intitulada “Ao Encontro da História e do Tempo do Infante D. Henrique”, em que será possível visitar os locais mais emblemáticos e marcantes da história da cidade de Lagos e da passagem do Infante por muitos desses pontos estratégicos.

Nesta visita, com partida marcada junto ao monumento ao Infante D. Henrique, será possível passar por locais como o Edifício dos Paços do Concelho da Idade Média, a janela medieval, a estátua de Gil Eanes, vestígios de Portas Quatrocentistas e a antiga Igreja de Santa Maria da Graça.

Para dia 13 de Novembro (quarta-feira), a cerimónia de deposição de coroa de flores no monumento ao Infante D. Henrique, situado na Praça do Infante, está marcada para as 17h30, seguindo-se a missa em honra do Infante, na Igreja de Santa Maria, em Lagos.

Os interessados em participar na visita comentada deverão fazer a sua inscrição até dia 8 de novembro através do e-mail: pim@cm-lagos.pt. As inscrições são gratuitas mas obrigatórias.