Lagos: Atual presidente Hugo Pereira (PS) candidata-se pela primeira vez

O atual presidente da Câmara de Lagos, o socialista Hugo Pereira, candidata-se este ano pela primeira vez à presidência da autarquia, lugar que ocupa desde que, após as eleições legislativas de 2019, ocupou o lugar deixado vago pela saída para o parlamento da socialista Joaquina Matos.

Num concelho liderado desde 2001 pelo PS, os socialistas – que naquele ano ganharam por um triz mas nas eleições seguintes dispararam – obtiveram em 2017 um score de 52,98 contra 13,67% do PSD e 11,9% do movimento independente Lagos com Futuro, liderado pelo vereador Luís Barroso. Para já, o movimento não deu indícios de uma próxima candidatura em outubro.

O candidato do PSD será Pedro Moreira, presidente da concelhia local.

Já esta sexta-feira, 13 de agosto, irá decorrer no Parque da Cidade a apresentação pública das listas do Partido Socialista aos vários órgãos do Poder Local do concelho, no âmbito das ‘Autárquicas 2021’ de 26 de setembro.

O evento contará com a presença de José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, e de Luís Graça, presidente da Federação Regional do partido no Algarve.

O Partido Socialista, que tem ganho o município desde 2001, apresenta-se nestas eleições com a lista liderada pelo “estreante” eleitoral Hugo Pereira e, para a Assembleia Municipal, pela ex-presidente da autarquia, Maria Joaquina Matos, atual deputada da nação.

No que respeita às quatro juntas de freguesia do concelho, não haverá qualquer mudança nos rostos que as atualmente lideram: Carlos Saúde (São Gonçalo), Carlos Fonseca (Odiáxere), João Reis (Luz) e Duarte Rio (Bensafrim e Barão de São João) são os escolhidos pela estrutura local do Partido Socialista, com vista a continuar os projetos políticos em curso.

Além dos cabeças de lista, serão ainda apresentados os três mandatários deste projeto autárquico: o médico Luís Afonso (Mandatário da Candidatura), o atleta Diogo Marreiros (Mandatário para a Juventude) e o ex-presidente da Junta de Freguesia da Luz, Manuel Borba (Mandatário Sénior).