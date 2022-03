Lagos: Autoridades investigam morte de casal de idosos

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de um casal de idosos em Lagos e aguarda o resultados das autópsias para reunir mais elementos sobre o caso, disse hoje à Lusa fonte policial.

PUB

Os cadáveres do casal, com 74 e 77 anos, foram encontrados na casa onde viviam pelo filho na madrugada de domingo, num cenário que aponta para um homicídio seguido de suicídio, embora “todas as hipóteses estejam em aberto”, segundo a mesma fonte.

“Os peritos estiveram a proceder a diligências no local e fizeram uma primeira avaliação, mas a investigação está numa fase muito embrionária e ainda aguardamos o relatório das autópsias”, sublinhou.

A mulher, de 74 anos, terá sido morta por asfixia no interior da casa, alegadamente pelo marido, de 77, que depois se terá enforcado numa zona exterior da habitação, uma morte “aparentemente autoinfligida”, acrescentou a mesma fonte.

O filho do casal avisou a PSP, tendo depois o caso passado para a alçada da Polícia Judiciária, responsável pela investigação de crimes graves.

O Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária (PJ) vai agora prosseguir com a investigação.