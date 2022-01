Lagos: Aves protagonizam exposição fotográfica no Centro Ciência Viva

“Na Mira do Voo – retratos da avifauna portuguesa” é o nome da exposição fotográfica, da autoria de António Granado e que conta com 45 fotografias de aves portuguesas. A exposição será inaugurada no Centro de Ciência Viva de Lagos, às 16:00, no próximo sábado, 29, e contará com a presença do autor.

A motivação para a produção desta exposição fotográfica é assinalar os 12 anos de funcionamento do Centro Ciência Viva de Lagos, inaugurado no dia 29 de janeiro de 2009, mas igualmente “contribuir para a divulgação do património natural, neste caso, a avifauna portuguesa. A divulgação desta parte da biodiversidade nacional justifica-se quer pelo contributo que dará à sua proteção, mas igualmente pelo cada vez maior interesse e importância da atividade de birdwatching no panorama turístico nacional e internacional”.

A produção da exposição esteve a cargo do Centro de Lagos e ambiciona este Museu que “outros locais a possam receber”. “O Centro deseja que o seu investimento seja rentabilizado, não financeiramente, mas ao nível dos públicos e áreas geográficas envolvidas. Desejamos que outras instituições, Museus ou autarquias, se assim o desejarem, possam acolher de forma gratuita esta exposição de grande interesse não só científico, mas também estético”.

Os textos que acompanham a exposição estão disponíveis em português e inglês. A entrada é gratuita.