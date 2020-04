Lagos: Bonecas Maias serão vedetas este ano através do Facebook

Expostas por todo o concelho nos primeiros dias de maio, as Maias, icónicas bonecas de pano, terão este ano uma forma de apresentação diferente, graças a um desafio lançado pela Câmara de Lagos e juntas de freguesia do concelho: que os munícipes criem essas bonecas em casa e enviem as suas fotografias para serem apresentadas na página de Facebook da autarquia.

“Em período de pandemia por COVID-19 em que as saídas não essenciais são de evitar, o município e as juntas de freguesia insistem em fazer perdurar esta preciosa tradição com um desafio lançado a todos os lacobrigenses”, justifica o município de Lagos, em comunicado.

Promovida anualmente por todo o concelho, esta iniciativa conta com a participação da população, que expõe estas bonecas de pano, elaboradas artesanalmente, vestidas com trajes típicos e enfeitadas com flores, retratando em alguns quadros do quotidiano.

Segundo a tradição, a Maia era uma boneca de palha de centeio em torno da qual se dançava durante toda a noite do primeiro dia de maio. Ritual ligado aos ritos da fertilidade, do início da primavera e do novo ano agrícola, as Maias fazem parte do património imaterial e da cultura local, mantendo-se bem viva no concelho de Lagos, afirma a autarquia.

Neste período diferente de pandemia em que as saídas não essenciais não são recomendadas para apreciar as Maias presencialmente, a autarquia lança o desafio a todos os lacobrigenses para criarem as suas Maias em casa ou mostrarem as que já têm preparadas.

Convida a população a enviar as fotografias das suas Maias (na sua varanda, janela, jardim, quintal ou porta) para comunicacao@cm-lagos.pt (os ficheiros não podem exceder os 9mb) com o seu nome e localidade. As bonecas serão depois apresentadas numa “exposição digital” na página de Facebook do município de Lagos.