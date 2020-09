Lagos: Cais das Descobertas recebe concertos intimistas

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Cais das Descobertas, em Lagos, vai ser palco de vários espetáculos musicais entre os dias 24 e 27 de setembro, a partir das 21:30, com as muralhas e o céu estrelado como cenário, anunciou a autarquia.

“Lagos Night Out – Noites no Cais” vai contar com a atuação de Rui Massena, Tuto Puoane, Orquestra de Jazz do Algarve, Camille Quartet e Maria João “Ogre Electric”.

O evento, segundo o município, estará preparado com todas as normas de segurança da Direção-Geral de Saúde relacionadas com a covid-19 e organizado em 239 lugares distribuídos em cadeiras e puffs, com distanciamento de 1,5 metros.

No local, estarão presentes vários assistentes que irão guiar os espetadores aos seus lugares, atribuídos por ordem de chegada, que devem usar a máscara obrigatóriamente.

As entradas e saídas serão distintas e vão estar sinalizadas, com álcool gel disponível. No final do espetáculo, o recinto será intervencionado com limpeza e desinfeção.

Os bilhetes têm um valor de 5 euros e podem ser adquiridos na receção do Centro Cultural de Lagos e nos postos de venda parceiros da Ticketline.

Esta iniciativa cultural é organizada pela Orquestra de Jazz do Algarve, com o apoio da 365 Algarve e da Câmara Municipal de Lagos.