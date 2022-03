Lagos: Câmara Municipal apoia associativismo cultural no concelho

Foi aprovada, na última reunião do executivo municipal, a atribuição de subsídios às associações culturais do concelho, abrangendo um total de 21 agentes culturais e 75 projetos, que irão dar continuidade à promoção de atividades culturais em diferentes eixos, anunciou a autarquia.

PUB

No total, a autarquia irá investir cerca de 435 mil euros no programa de apoio ao associativismo cultural de 2022, permitindo fazer face às diversas despesas destes agentes, completando ainda esta oferta com diversos apoios logísticos de espaços de trabalho e também através da disponibilização da sua frota de autocarros para deslocações em representações e atuações fora do concelho, como também mediante um crédito de quilómetros a realizar com recurso a viaturas municipais.

A qualidade das propostas culturais apresentadas, assim como a crescente preocupação com a formação de público, em especial jovem, contribuindo para o seu fomento pela cultura, é um ponto relevante para que a autarquia lacobrigense continue com este apoio anual.

A autarquia decidiu, ainda, estender os apoios não-financeiros a outras entidades que desempenham um importante papel social e agregador da população, como sendo as paróquias do concelho, a Liga dos Combatentes – Núcleo de Lagos, o Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 173, entre outras.