Lagos: Câmara vai apoiar escolas do concelho com 366 mil euros

A Câmara Municipal anunciou que vai apoiar com 366 mil euros os agrupamentos escolares do concelho através dos quais passa a contemplar um conjunto acrescido de apoios financeiros destinados às despesas correntes de funcionamento do ensino secundário, à ação social escolar, assim como ao apetrechamento, manutenção e conservação do parque escolar ao nível do Ensino Secundário.

Na prática, esta verba que o município se propõe transferir no ano em curso para os agrupamentos escolares destinam-se a garantir as melhores condições de operacionalidade e funcionamento dos estabelecimentos e dos vários níveis de ensino. Um valor que vem reforçar os 216 mil euros que o município já havia decidido atribuir no ano letivo 2019/2020.

Essa transferência de verbas é feita no âmbito do processo de transferência de competências da Administração do Estado para as autarquias locais, e tendo em conta que o município de Lagos aceitou receber em 2019 as competências da área da Educação.

A delegação de alguns atos de gestão corrente nos órgãos escolares é uma metodologia adotada pela Câmara Municipal de Lagos há vários anos, demonstrando bons resultados em termos de adequação, celeridade e eficácia das decisões, razão pela qual o mesmo procedimento foi agora replicado relativamente às novas competências do município.