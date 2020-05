Lagos comemora Dia Mundial da Criança com visita a zoo e ações online

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Dia Mundial da Criança, a 1 de junho, vai ser comemorado no concelho de Lagos com várias iniciativas como uma visita ao zoo e outras ações online, através das redes sociais, anunciou a autarquia.

Nos dias 30, 31 de maio e 1 de junho, o Zoo de Lagos vai estar de portas abertas entre as 10:00 e as 19:00, com entrada gratuita para famílias com crianças e jovens acompanhados por até dois adultos, residentes no concelho.

No âmbito do projeto “Lagos Convida… a imaginar o futuro em Lagos”, até 30 de maio, as crianças e jovens do concelho podem enviar desenhos ou ilustrações que enquadrem a atuação situação de pandemia de COVID-19, mas com uma visão de futuro, para o e-mail comunicacao@cm-lagos.pt.

No dia 1 de junho, os trabalhos serão apresentados na página de Facebook do município, além da sessão online de contos “O despertar”, com o TEL e a Cia Baya, pelas 18:00.

Ao longo da semana, a Biblioteca Municipal de Lagos está a disponibilizar uma seleção de livros infantis e juvenis para empréstimo, com várias sugestões de leitura para os mais novos.