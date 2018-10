Lagos: Comemorações do Dia do Município começam já esta sexta-feira

O Dia do Município de Lagos comemora-se este sábado, 27 de outubro, um feriado municipal celebrado em honra do seu padroeiro, São Gonçalo de Lagos. No entanto, o programa de comemorações começa já esta sexta-feira e prolonga-se até domingo.

Sexta-feira acontece a receção oficial à comitiva de Ksar El Kebir (Alcácer Quibir), seguida da formalização do acordo de geminação. A comitiva será recebida no Auditório dos Paços do Concelho Séc. XXI, pelas 11h30. Recorde-se que Lagos geminou-se com Alcácer Quibir (Ksar El Kebir) no início deste ano e o respetivo acordo foi celebrado na cidade marroquina por uma delegação lacobrigense chefiada pela presidente da Câmara, Maria Joaquina Matos.

Também na sexta-feira, mas à noite, Paulo de Carvalho sobe ao palco do Centro Cultural de Lagos com o o espetáculo “Informal”.

O ponto alto destas comemorações será no sábado, feriado municipal. O programa inclui a tradicional cerimónia de hastear das bandeiras, com hinos executados pela Banda da Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio, a partir das 9h30, na Praça Gil Eanes. Para as 10h00 estão marcadas as Festas Religiosas de São Gonçalo de Lagos, com uma missa campal e a procissão em honra do santo padroeiro.

A sessão solene, prevista para as 15h30, no Centro Cultural de Lagos, vai contar com a presença de representantes de municípios geminados e serão atribuídas medalhas de mérito muncipal à escritora e investigadora Glória Marreiros (grau Ouro) e ao patinador Diogo Marreiros (grau Prata).

Neste dia as entradas nos espaços museológicos municipais (Igreja de Santo António, Mercado de Escravos e Forte da Ponta da Bandeira) são gratuitas, bem como o parque de estacionamento da frente ribeirinha.

As comemorações terminam com a visita comentada “Ao Encontro do Tempo e dos Lugares de São Gonçalo de Lagos”, no domingo, e um espetáculo respeitante à 18.ª edição do Encontro de Coros Infanto-Juvenis, na Igreja das Freiras pelas 15h30.

