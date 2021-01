Lagos comparticipa na redução de preços dos transportes regionais

O Executivo Municipal de Lagos aprovou a comparticipação do município no Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) através da transferência de 7509,14 euros para a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, anunciou a autarquia.

O PART tem como objetivo combater os efeitos nocivos para o Ambiente e Sociedade associados à mobilidade, nomeadamente congestionamento, emissão de gases de efeito de estufa, poluição atmosférica, ruído, consumo de energia e exclusão social. Nesse sentido, este programa visa atrair passageiros para o transporte público, apoiando as Autoridades de Transporte no ajustamento tarifário e da oferta, tendo também como perspetiva a coesão territorial.

A AMAL é a entidade responsável pela gestão deste programa no Algarve, cabendo a cada um dos 16 municípios a comparticipação com um valor que vem reforçar a verba transferida pelo Fundo Ambiental. A aplicação do PART 2020 no Algarve incluiu os operadores EVA Transportes S.A., Frota Azul Algarve Lda. e CP – Comboios de Portugal E.P.E., tendo em vista a redução tarifária dos passes nestes transportes rodoviários e ferroviários.

