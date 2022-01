Lagos: Conheça o programa cultural do município para o início de 2022

Apesar das incertezas decorrentes do período de pandemia, o município de Lagos continuará a apostar numa programação cultural de “qualidade e diversificada” com artistas de renome para reforçar a ideia de que “a cultura é segura e recomenda-se”, comunicou a autarquia.

No primeiro trimestre de 2022, pelo Centro Cultural de Lagos passarão nomes como Salvador Sobral, António Calvário, Natalina José, Eunice e Lídia Muñoz, Capitão Fausto e Joaquim Monchique, enquanto na Biblioteca Municipal Dr. Júlio Dantas marcarão presença personalidades como Danuta Wojciechowska, Pedro Andresson, Rita Ferro, Inês Pedrosa, Patrícia Reis, Fernanda Almeida, Adriana Queiroz, Felipe Caneca e Luanda Cozetti.

Em 2022, o Centro Cultural de Lagos celebra trinta anos e, como tal, a programação que está a ser preparada para o próximo ano será “muito especial”, segundo revela a autarquia.

Em janeiro, destacam-se os espetáculos “Contrastes e Afinidades” da Orquestra Clássica do Sul (dia 27) e “bpm” de Salvador Sobral (dia 28), integrados nas celebrações do 449.º aniversário da Elevação de Lagos a Cidade.

Fevereiro será dedicado ao teatro, com a revista à portuguesa “Volt’a Portugal em Revista” (dia 5), com António Calvário e Natalina José à frente do elenco, e a peça “Perfeitos Desconhecidos” (dia 12), grande sucesso de Paolo Genovese, cujo elenco conta com Ana Guiomar, Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Martinho Silva, Samuel Alves e Rita Brutt.

Março começará em força com a tão esperada peça “A Margem do Tempo”, com Eunice e Lídia Muñoz (dia 2), e o espetáculo dos Capitão Fausto, da tour “Com Licença 2022”. Compõem ainda a programação de março “A Noite da Dona Luciana” (dia 12) e a peça “Paranormal 2021”, de Miguel Falabella, com a atuação de Joaquim Monchique que desempenha, nesta peça, dezasseis personagens diferentes.

Reforçando o apoio do município a associações locais, este equipamento cultural acolherá também a peça “Diferente-Mente”, da Questão Repetida (15 de janeiro) e o espetáculo “VÄRA (22 de janeiro).

A arte também terá lugar no início de 2022, no Centro Cultural de Lagos, com a inauguração da exposição “LocalARTE – Projeto de Arte Contemporânea de Artistas de Lagos”, uma iniciativa de promoção dos trabalhos da comunidade artística local (patente entre 29 de janeiro e 19 de março) e a exposição coletiva “Contested Desires”, pelo LAC – Laboratório de Atividades Criativas (patente entre 1 e 26 de fevereiro).

A Biblioteca Municipal de Lagos terá também um primeiro trimestre preenchido, com apresentações de livros, workshops, debates, sessões de leitura, entre outras iniciativas. Na programação destacam-se “Uma Biblioteca Ilustrada”, com a reconhecida ilustradora Danuta Wojciechowska (12 de fevereiro), “Biblioteca de Mulheres”, com as aclamadas escritoras Rita Ferro, Inês Pedrosa e Patrícia Reis e a jornalista Fernanda Almeida (5 de março), “Mulheres do Sul, Palavras e Canções”, com os artistas Adriana Queiroz, Felipe Caneca e Luanda Cozetti (10 de março) e o workshop “Aumente-se a si mesmo”, com o jornalista da SIC Pedro Andersson, autor da rubrica “Contas Poupança” (18 de março).

Pode consultar a agenda trimestral (janeiro-março 2022) “LAGOS e~ventos” aqui.