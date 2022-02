Lagos continua a ser a cidade favorita de Jakobsen

Fabio Jakobsen ‘reencontrou-se’ ontem com a sua cidade portuguesa preferida, conquistando, pela terceira vez, o triunfo em Lagos e a respetiva camisola amarela reservada ao vencedor da primeira etapa da Volta ao Algarve em bicicleta.

Já é impossível dissociar o ‘postal’ da zona ribeirinha de Lagos da imagem do ciclista neerlandês da Quick-Step Alpha Vinyl a erguer os braços para celebrar a vitória na primeira etapa da ‘Algarvia’, ou não tivesse sido assim em 2019, 2020 e ontem, dia em Jakobsen relegou o francês Bryan Coquard (Cofidis) e o norueguês Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), respetivamente para o segundo e terceiro lugares.

“Gosto de vir cá e conhecemos este final bastante bem, estou superfeliz por ter vencido aqui pela terceira vez”, declarou o corredor de 25 anos.

Após uma passagem discreta pela ‘Algarvia’ no ano passado, quando ainda se encontrava a recuperar da horrível queda que sofreu na Volta a Polónia, em agosto de 2020, Jakobsen reencontrou-se com os triunfos na prova portuguesa e com a amarela, “uma cor especial”.

“É mérito da equipa, não faço isto sozinho”, recordou, elogiando o esforço do colega e amigo Remco Evenpoel, o ‘dono’ da camisola da juventude, que, apesar das pretensões na geral, trabalhou na frente do pelotão “na subida” antes de Lagos, ajudando-o a chegar ‘salvo’ à meta, numa jornada de final atribulado, que incluiu a desclassificação, por ‘sprint’ irregular, do segundo a cortar a meta, o belga Jordi Meeus (BORA-hansgrohe).

Sem João Rodrigues (W52-FC Porto) presente, e com um extenso contrarrelógio (32,2 quilómetros) para disputar no sábado, o papel das 10 equipas portuguesas nesta ‘Algarvia’ dificilmente será outro que o de animadoras de etapa e, decorridos que estavam 17 quilómetros da primeira tirada, elas assumiram-no com gosto, lançando Hugo Nunes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) e Fábio Oliveira (ABTF-Feirense), aos quais se juntou Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), para a frente de corrida.

O quarteto, que formou a primeira fuga bem-sucedida da 48.ª edição da prova portuguesa, entendeu-se e chegou a dispor de uma vantagem máxima de cerca de 03.20 minutos, que foi caindo à medida que a caravana se aproximava de Lagos.

Com um ‘sprint’ à espreita na Avenida dos Descobrimentos, Quick-Step Alpha Vinyl, Alpecin-Fenix e Intermarché-Wanty-Gobert assumiram, inevitavelmente, o comando da perseguição, terminando com a aventura dos fugitivos a 35 quilómetros da meta, não sem antes ‘permitirem’ que o ‘pistard’ Matias somasse os pontos necessários para subir ao pódio como ‘rei da montanha’, após os 199,1 quilómetros da primeira tirada, que partiu de Portimão.

Pouco antes de a fuga do dia ser alcançada, a cerca de 38 quilómetros da meta, uma queda deixou no chão o campeão nacional de fundo, José Neves (W52-FC Porto), Joe Dombrowski (Astana) e Juan Molano (UAE Emirates), que acabou mesmo por desistir.

Num final de tirada ‘nervoso’, o azar voltou a repetir-se, com uma nova queda, a 11 quilómetros da meta, a reduzir o pelotão que chegou a Lagos com as mesmas 04:56.29 horas do vencedor e no qual seguiam candidatos ao triunfo final, como o próprio Evenepoel, o norueguês Tobias Foss (Jumbo-Visma), o britânico Ethan Hayter (INEOS), o francês David Gaudu (Groupama-FDJ) ou o espanhol Ion Izaguirre (Cofidis), enquanto Geraint Thomas (INEOS) perdeu sete segundos.

Assim, Jakobsen, que também lidera a classificação por pontos, a mesma que venceu na Vuelta2021, vai partir de amarelo, mas sem segundos de vantagem para os favoritos, para a segunda etapa, uma difícil ligação de 182,4 quilómetros entre Albufeira e o alto da Fóia (Monchique), o ponto mais alto do Algarve, onde está instalada uma contagem de montanha de primeira categoria.