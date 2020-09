Lagos contribui com 11 mil euros para o “Plano de Recuperação Económica do Algarve”

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Município de Lagos contribuiu para o “Plano de Recuperação Económica do Algarve” da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, com uma transferência de 11 mil euros, uma ação aprovada na última reunião do executivo municipal.

O plano de recuperação trata-se de uma estratégia regional de combate aos efeitos nocivos provocados pela pandemia covid-19 na economia algarvia, contendo ainda serviço de consultadoria em instrumentos de financiamento e revitalização económica.

A elaboração do novo plano resultou da sua deliberação e aprovação pelo Conselho Intermunicipal da AMAL, composto pelos 16 presidentes de câmara do Algarve, que teve lugar a 3 de julho. Nessa reunião foi apresentado o encargo global de trabalhos, de cerca de 140.835 euros, repartidos pelos municípios, cabendo a Lagos a contribuição com o montante de 11 mil euros.

A Câmara Municipal de Lagos conclui, em comunicado, que “o desenvolvimento deste plano de recuperação económica surge numa altura emergente e desafiante para a região cuja atividade turística foi fortemente afetado pela pandemia.

O espírito colaborativo entre os vários municípios, base da missão da AMAL em potenciar o desenvolvimento do Algarve, permitirá a elaboração deste plano estratégico cujo objetivo principal é encontrar instrumentos para minimizar as consequências negativas do atual período de pandemia na economia e sociedade da região”.